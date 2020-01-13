Пассажиропоток аэропортов Украины за год вырос на 18,5%

Об этом говорится в сообщении Государственной авиационной службы Украины, передает БизнесЦензор.

"За 2019 год объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с предыдущим 2018 годом на 9,5% и составили 13,72 млн человек, в том числе международные – на 9,7% и составили 12,56 млн человек", – сказано в сообщении.

Пассажиропоток через аэропорты Украины увеличились на 18,5% и составил 24,34 млн человек, в том числе в международном сообщении – на 19,8% и составил 22 млн человек.

В течение января-декабря 2019 года украинскими авиакомпаниями выполнено 102,6 тыс. коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2018 годом – на 2,4%), в том числе международных – 86,2 тыс. (рост на 2,6%).