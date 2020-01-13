БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
13.01.20 16:24

Новые нормы относительно языка рекламы вступят в силу 16 января

С 16 января 2020 года вступают в силу нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которым языком рекламы в Украине определяется государственный язык.

Новые нормы относительно языка рекламы вступят в силу 16 января

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

Так, статьей 32 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" определяется:

Статья 6 Закона Украины "О рекламе":

"Обращаем внимание субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере рекламы, на необходимость безусловного выполнения указанных требований законодательства, направленого на защиту государственного статуса украинского языка; обеспечение функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности", - подчеркнули в Госпропотребслужбе.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100