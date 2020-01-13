Зеленский подписал закон о штрафах для депутатов за "кнопкодавство"

Как сообщает пресс-служба главы государства, целью документа является обеспечение надлежащего выполнения народными депутатами полномочий в части обязанности персонального голосования, передает БизнесЦензор.

Для этого законом вносятся изменения в Уголовный кодекс, закон "О статусе народного депутата Украины" и Регламент Верховной Рады.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 19 декабря 2019 года.