Греция выставит на продажу 10 своих портов

Об этом, как сообщает ЦТС, на встрече с союзом владельцев круизных судов заявил министр судоходства и островной политики, Яннис Плакиотакис, передает БизнесЦензор.

"В 2020 году будут введены изменения в управлении портами, поскольку доказано, что нынешняя модель не может использовать потенциал каждого порта. Будут начаты международные конкурсы на эксплуатацию 10 крупных региональных портов нашей страны, в которых в том числе работают круизные суда", - отметил Плакиотакис.

Плакиотакис сообщил о финансировании 39 портов, в том числе круизных, из Программы государственных инвестиций в размере 4,4 млн евро. Также министр объявил о создании национальной круизной стратегии.

По информации Ассоциации греческих портов, прошедший год стал лучшим для круизов в Греции. Греческие порты посетили 3 899 судов и более 5,5 млн пассажиров по сравнению с 4,8 млн в 2018 году. Число гостей, посетивших страну на судах, выросло на 15,64%.