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13.01.20 15:32

Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты инвалидов войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в статью 13 закона Украины "О статусе ветеранов войны, категорий лиц с инвалидностью вследствие войны" № 431-IX, который Верховная Рада приняла 20 декабря 2019 года.

Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты инвалидов войны

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

Документ повышает уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции (АТО) и лиц, принимавших участие в принятии мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, в частности из числа волонтеров и добровольцев, и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны.

Закон предоставляет им право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Министерства внутренних дел Украины, других центральных органов исполнительной власти, которые, согласно закону, осуществляют руководство военными формированиями.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

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