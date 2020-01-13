Рост продаж электромобилей угрожает сотням тысяч рабочих мест в Германии, – исследование

Такие данные доклада экспертной группы под названием Nationale Plattform Zukunft der Mobilität обнародовало немецкое деловое издание Handelsblatt, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Авторы доклада рассматривают несколько вариантов развития автомобильного рынка ФРГ. В одном из них до 88 тысяч человек, занятых на производстве двигателей и коробок передач, могут лишиться своих рабочих мест к 2030 году.

В соответствии с пессимистичным сценарием без работы могут остаться 410 тысяч человек. Этот сценарий построен на основе оценки Нюрнбергского института изучения рынка труда (IAB).

Эксперты IAB отмечают, что электромоторы реже требуют обслуживания и состоят из меньшего числа компонентов, чем двигатели внутреннего сгорания.

Кроме того, их производство отличается высокой степенью автоматизации, поэтому даже увеличение объемов выпуска электромобилей не создаст аналогичного количества новых рабочих мест, добавляет немецкий физик и бывший член правления компании SAP Хеннинг Кагерман.

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В то же время Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) предостерегло от пессимизма, назвав подобный сценарий "нереалистичным". А председатель профсоюза металлургов IG Metall Йорг Хофман призвал компании озаботиться стратегическим планированием в кадровой сфере, чтобы свести к минимуму сокращения персонала.