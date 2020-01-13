"Укрэнерго" объявило конкурс на нового главу компании

Как сообщает пресс-служба компании, конкурс на нового главу объявлен согласно предложению Министерства финансов и решению наблюдательного совета "Укрэнерго" от 6 декабря 2019 года, передает БизнесЦензор.

Претенденты на должность должны иметь высшее образование (менеджмент или экономика) и бизнес-образование в сочетании с глубоким пониманием технических вопросов или техническое образование в сочетании с приобретенным опытом управления.

Кандидаты также должны иметь опыт работы на руководящих должностях высшего звена в организациях/учреждениях или министерствах или ведомствах при внедрении проектов трансформации, вызванных рыночными изменениями, успешный опыт отношений с собственником и регулятором, международными инвесторами.

От претендентов на должность требуется владеть английским языком и иметь безупречную деловую репутацию.

Кандидаты должны предоставить базовый пакет документов компании по подбору персонала Amrop Ukraine (ООО "Экзекьютив Серче Юкрейн") до 18:00 27 января.

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Как сообщалось, в начале декабря 2019 года министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о принятом правительством "политическом решении" о смене руководства стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновлению их наблюдательных советов.

При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

Исполняющим обязанности главы НЭК "Укрэнерго" с 2015 года является Всеволод Ковальчук.

Напомним, Кабинет министров распоряжением №1122-р от 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

Кабинет министров 4 декабря назначил временно исполняющим обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Павла Павлышина, который занимал должность гендиректора Ривненской АЭС с июня 2012 года. В целом на Ривненской АЭС он работает с 1992 года, с 1998 года – на руководящих должностях.