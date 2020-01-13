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13.01.20 14:45

Фонд госимущества снизил стартовую цену продажи санатория Нацбанка в 2 раза

Фонд госимущества Украины выставил на открытые торги в системе "ProZorro.Продажи" оздоровительный комплекс "Прикарпатье" в Яремче, который является непрофильным активом Национального банка Украины.

карпаты,санаторий

Об этом говорится в сообщении ФГИ в Facebook, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, аукцион по продаже объекта назначен на 17 января. Стартовая цена – 32,2 млн грн, что вдвое меньше, чем предлагалось ранее.

Место расположения объекта-Ивано-Франковская область, город Яремче (на берегу реки Жонка).

Площадь комплекса составляет 2,7303 гектара. Незавершенное строительство комплекса и включает в себя две очереди. Первая очередь строительства (степень готовности 96%) представлена зданием площадью 2 029,75 кв. м на пять двухуровневых номеров и три апартамента. Кроме этого, в здании предусмотрены помещения под общепит, тренажерный зал, бильярдную, сауну и бассейн.

Сейчас оздоровительный комплекс принадлежит Национальному банку Украины, и является его непрофильным активом.

Как сообщалось, в 2018 году Фонд государственного имущества выставлял на приватизацию оздоровительный комплекс "Прикарпатье" со стартовой ценой 51,9 млн грн. Летом 2019 года ФГИ пытался продать санаторий за 64,4 млн грн, но безупешно.

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