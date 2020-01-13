Бизнес-партнеры владельца сети АТБ купили компанию для добычи золота

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на Nadra.info, передает БизнесЦензор.

Так, в сентябре 2019 года Государственная служба геологии и недр выдала "Лира Майн Минералз" специальное разрешение №6371 на добычу полезных ископаемых (промышленную разработку месторождений) на участках "Центральная" и "Губивская" месторождения "Клинцовское" (10-18 км юго-восточнее Кропивницкого между селами Губивка и Калиновка в Кировоградской области). Разрешение выдано на 15 лет – до 20 сентября 2034 года.

ООО "Лира Майн Минералз" было зарегистрировано в Киеве в октябре 2018 года. По данным Opendatabot, Настенко и Якименко стали владельцами фирмы в ноябре прошлого года вместо жителя Ужгорода Дибровы Владислава Владимировича. Человек с таким ФИО известен как профессиональный дзюдоист, он остался на должности директора.

Специальное разрешение "Лира Майн Минералз" выдан без проведения аукциона по пункту Порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами, предусматривающего, что заявитель за свой счет осуществил апробацию утвержденных данных георазведки.

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Настенко и Якименко являются учредителями целого ряда компаний специализирующихся на добыче полезных ископаемых. Они также являются бизнес-партнерами совладельца сети супермаркетов АТБ Геннадия Буткевича, например, по ООО "Атомные энергетические системы Украины". Эта фирмы имеет три разрешения на геологическое изучение недр, в том числе опытно-промышленную разработку месторождений урана в Николаевской и Днепропетровской областях. Конечным бенефициаром этой компании значится Буткевич, а Настенко и Якименко являются миноритарными участниками.

Буткевич также является бенефициаром ООО "Укргаздоб", которым ранее владели Настенко и Якименко. Кроме того, фирмы Буткевича стали владельцами ООО "Нафтогазэнергопром" и ООО "Центральная нефтегазотранспортная компания". Соучредителем последней ранее был Александр Павлюченко, которого СМИ называют криминальным авторитетом по кличке "Браслет".

Павлюченко был помощником нардепа предыдущего созыва от "Народного фронта" Игоря Котвицкого – бизнес-партнера по газовому бизнесу министра внутренних дел Арсена Авакова, который сохранил должность со сменой президента и премьера.