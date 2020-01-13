Экс-глава "Родовид Банка" решил оформить покупку банка "Сич"

Об этом первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила в интервью FinClub, передает БизнесЦензор.

"В конце 2019 года господин Горбуненко подал в НБУ пакет на согласование приобретения существенного участия в банке. По результатам рассмотрения пакета мы примем решение – положительное или отрицательное", – отметила Рожкова.

"В течение года он неофициально говорил, что хочет приобрести долю в банке "Сич". Обращений не было, но в банк зашли клиенты, которые связаны с господином Горбуненко, и его компании. И объемы операций этих клиентов достаточно существенны для этого банка. Потому мы его признали лицом, осуществляющим решающее влияние на банк", – добавила замглавы НБУ.

По словам Рожковой, после этого Горбуненко приехал в НБУ и заявил, что "находится в переговорах и хочет приобрести акции этого банка", а в конце декабря 2019 года он подал документы в НБУ.

"Мы рассматриваем пакеты документов на покупку банка в течение трех месяцев с момента поступления. Но после принятия нами решения по этому банку (о наличии решающего влияния, – ред.) мы увидели, что связанные с ним лица начали сокращать свое присутствие в банке. Дополнительно банк "Сич" переизбрал набсовет, в результате чего представители Горбуненко составляют в нем меньшинство", – отметила замглавы Нацбанка.

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Как сообщалось, НБУ 30 октября признал наличие решающего влияния Дениса Горбуненко на деятельность банка "Сич" и признал его владельцем существенного участия в банке независимо от формального владения.

Денис Горбуненко – известный банкир, в 2005-2009 годах возглавлял "Родовид Банк". По данным СМИ, его связывали с Дмитрием Фирташем, чей банк "Надра" был отправлен на ликвидацию в 2015 году

Банкир фигурировал в споре на $760 млн вокруг продажи "Укртелекома" компанией Raga Establishment Limited структурам Рината Ахметова, который закончился подписанием мирового соглашения в начале октября и последующей выплатой более $700 млн в пользу Raga .

Согласно доводам СКМ, контрольный пакет оператора перед продажей находится у Дмитрия Фирташа. Raga со своей стороны заявила в суде, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был банкир Денис Горбуненко. Фирташ, по версии Raga, был не владельцем, а только кредитором. По словам Горбуненко Raga до сих пор должна Фирташу $300 млн, за счет которых была частично профинансирована начальная приватизация "Укртелекома" в 2011 году.

При этом на стороне Raga аргументы СКМ опровергал заместитель председателя набсовета DF Group Роберт Шетлер-Джонс, по словам которого СКМ была осведомлена о ситуации в "Укртелекоме" перед покупкой.

"Банк "Сич" основан в 2011 году.

Официальными акционерами банка указаны Олег Баланда с долей 55,615% акций, Валерий Раздорожный – 31,016%, Андрей Мельник – 9,6257% и Олег Губанов с долей 3,7433% акций.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов банк "Сич" занимал 60 место (0,95 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.