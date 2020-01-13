"Укрпошта" планирует увеличить прибыль на 12%, – финплан

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно тексту финансового плана предприятия на 2020 год, прибыль планируется увеличить на 12% - до 1,7 млрд грн соответственно.

Согласно пояснительной записке к документу, доходы от письменной корреспонденции запланированы в размере 2,429 млрд грн (рост 8,1%), доходы от сегмента посылок – в размере 1,201 млрд грн (рост 21,5%), доходы от распространения периодики – 525,900 млн грн (4,5%), доходы от выплаты пенсий – 2,155 млрд грн (рост 10,4%), от торговли – в размере 590 млн грн (рост 25,5%) по сравнению с финпланом АО на 2019 год.

"Укрпошта" планирует привлечь в 2020 году кредитные ресурсы в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейском инвестиционном банке на сумму 1,722 млрд грн под реализацию проектов "Сельское отделение" и "Логистическая сеть", но уплата процентов по ним не планируется в 2020 году по условиям кредитного договора.

Расходы на оплату труда сотрудников запланированы в размере 5,511 млрд грн, (рост 17,7%). Среднемесячные расходы на оплату труда одного работника – 6,887 тыс. грн (рост 18,9%).

В бюджеты и государственные целевые фонды запланировано перечислить средства в размере 2,954 млрд грн, что на 374,7 млн грн больше против ожидаемых данных за 2019 год.

В государственный бюджет предполагается уплатить 647,9 млн грн, что на 74,4 млн грн больше против ожидаемых данных за 2019 год.

В 2020 году "Укрпошта" планирует направить на капитальные инвестиции 1,615 млрд (без НДС). В частности, на капитальное строительство – 740,8 млн грн, приобретение основных средств – 820,8 млн грн, приобретение нематериальных активов – 4,2 млн грн, приобретение других необоротных материальных активов – 35 млн грн, капитальный ремонт – 15 млн грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.