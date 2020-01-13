Запасы газа в хранилищах с начала сезона сократились на 16,7%

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Об этом свидетельствуют данные госкомпании "Укртрансгаз". По состоянию на 11 января запасы газа в ПХГ составляют 18,12 миллиарда кубометров, что на 39,4% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (13 миллиардов кубометров).

Украина 2 ноября прекратила закачку природного газа в подземные хранилища и перешла в режим работы, который предполагает отбор голубого топлива для нужд отопительного сезона 2019-2020 годов.

Запасы в подземных хранилищах составили 21,76 млрд куб. м, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа.