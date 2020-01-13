Импорт электроэнергии за время работы нового рынка достиг 2,7 миллиарда киловатт (обновлено)

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, за отчетный период, наибольший объем электроэнергии был импортирован из Словакии – 909,78 млн Вт-ч, далее следуют Беларусь (851,3 млн кВт-ч), Венгрия (630,11 млн кВт-ч), Россия (286,26 млн кВт-ч).

Наименьшую долю в структуре импорта заняла электроэнергия из Румынии – 21,1 млн кВт-ч.

В декабре прошлого года суммарный объем импортной электроэнергии составил 499,49млн кВт-ч, что на 24,5% (на 161,45 млн кВт-ч) меньше, чем в ноябре.

Напомним во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине с 1 июля 2019 года запущен новый оптовый рынок электроэнергии, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму. Среди прочего новая модель сняла регуляторные ограничения, позволив участникам рынка свободно импортировать электроэнергию в Украину.