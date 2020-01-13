Кабмин отменит для предприятий заполнение 40% форм для Госстата

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает БизнесЦензор.
"Мы планируем отменить около 40% форм Гостата, которые заполняют украинские предприятия. Это является результатом аудита, который мы проводили последние несколько месяцев", - сообщил Дубилет."
По словам Дубилета, будут отменены формы о той информации, которая уже есть у государства и которая не нужна для принятия управленческих решений.
"По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, для государства готовит Госстат", - обещает Дубилет.
По его данным, будут оменены: Отчет об использовании и запасы топлива (4-мтп);
- Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт)"
- Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);
- Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП)"
- Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);
- Отчет по труду (1-ПВ);
- Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО)
- Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);
- Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б)
- Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг)
- Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены)
- Отчет о деятельности учреждения высшего образования (2-3нк).