"Донбассэнерго" отчиталось о выплатах в бюджеты разных уровней более 700 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Донбассэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"Так, в Государственный бюджет перечислено 665,7 млн грн (НДС, экологический налог, сбор за специальное использование водных ресурсов, другие налоги общегосударственного уровня), в местный – 35,8 млн грн (земельный налог, налог на недвижимое имущество и др.)", - сообщает компания.

За 2019 год "Донбассэнерго" был уплачен экологический налог в размере 159,9 млн грн, 55 % от суммы которого получил местный бюджет. Средства из местного бюджета структурным подразделениям компании для минимизации негативного влияния на окружающую среду от хозяйственной деятельности в 2019 ггоду не выделялись.

"Также следует отметить, что начиная с июля 2019 г. на выполнение требований Налогового кодекса Украины компания как производитель электрической энергии перечислила 80,8 млн грн акцизного налога, который составляет 3,2 % с каждой 1 грн/кВт*ч произведенной электрической энергии", - сообщает компания.

ПАО "Донбассэнерго" объединяет две электростанции – Славянскую и Старобешевскую ТЭС (последняя с 2014 года находится на не подконтрольной Украине территории).

С марта 2017 года показатели производственной деятельности активов Старобешевской ТЭС не включаются в отчетность "Донбассэнерго" в связи с приостановлением управления.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.

Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, после – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный), однако, по данным СМИ, контроль над компанией сохранял старший сын Виктора Януковича Александр.

В июле 2018 года стало известно, что контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго" был продан депутату Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Максиму Ефимову. Информацию об этом подтвердил сам Ефимов, структурам депутата продан весь пакет Януковича и его бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" – 60,8% акций.