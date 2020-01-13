Nissan готовится к возможному выходу из альянса с Renault, – СМИ

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По данным газеты, эти планы предполагают общее разделение в области машиностроения и производства и изменения в составе правления Nissan, а их подготовка была ускорена после побега Карлоса Гона, бывшего председателя правления и исполнительного директора обеих компаний, из Японии в конце декабря прошлого года.

Собеседники FT утверждают, что партнерство с Renault стало токсичным, а многие высокопоставленные руководители Nissan считают, что французский автопроизводитель является тормозом для своего японского партнера. Недоверие к Renault внутри Nissan, по словам нескольких человек, проходит глубоко внутри компании, отмечает издание.

Планирование Nissan "сосредоточено на инженерной и технологической стороне бизнеса", пишет FT. В частности, на том, что Nissan получал от альянса и что ему нужно было бы сделать, если бы он был обязан предоставить эти элементы самостоятельно.

Полный раскол, вероятно, заставит обоих автопроизводителей искать новых партнеров в отрасли, борющейся с падением продаж и ростом затрат от перехода на электромобили, отмечает издание. Обсуждение возможного разделения проходит на фоне слияния Fiat Chrysler и PSA и образования альянса Volkswagen и Ford.

Карлос Гон в конце декабря бежал из Японии, где находился под домашним арестом в ожидании суда по обвинениям в финансовых махинациях. До ареста он работал над полным слиянием Renault и Nissan.

Альянс Nissan-Renault был образован в 1999 г., в 2016 г. к ним добавилась Mitsubishi Motors.