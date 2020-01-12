БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
12.01.20 16:32

Facebook начинает внедрять новый дизайн

Социальная сеть Facebook начала внедрение нового дизайна своего сайта. О предстоящих новшествах стало известно еще в марте 2019 года, и лишь сейчас компания начала фактическое разворачивание нового дизайна.

facebook

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Новый интерфейс Facebook – The New Facebook – отличается менее загроможденным фоном и яркими цветами. Также предлагается темный режим. Ранее говорилось, что дизайнеры уберут традиционную синюю плашку. Структура страниц не должна претерпеть существенные изменения.

Facebook начинает внедрять новый дизайн 01

Пока что новый интерфейс доступен небольшому количеству пользователей. Те пользователи, которые уже могут опробовать новую версию, при авторизации в социальной сети увидят соответствующее уведомление. В случае необходимости они могут вернуться к старой версии дизайна. Если же они продолжат использовать новый интерфейс, то в дальнейшем смогут поделиться с компанией своими отзывами или выявленными ошибками.

Компания планирует сделать новый интерфейс широкодоступным к весне этого года.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100