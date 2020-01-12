За две недели полицейские закрыли 112 игорных заведений

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Всего с начала отработки, которая стартовала 20 декабря 2019 года, полицейские открыли 400 уголовных производств по фактам занятия игорным бизнесом. Кроме того, 34 организаторам незаконного бизнеса сообщено о подозрении. Из них 16 лицам - за совершение преступления в составе организованной преступной группы и 11 - за участие в преступной организации. В суд направлен один обвинительный акт в отношении организованной преступной группы.

Всего прекращена незаконная деятельность 957 объектов игорного бизнеса. Среди них - 8 казино, 12 залов для игры в покер, 49 залов игровых автоматов и 888 интерактивных клубов и букмекерских контор. При этом деятельность 112 заведений разоблачили в течение двух недель.

Всего в правонарушителей 18,5 тыс. единиц игрового оборудования, приблизительная общая стоимость которого достигает 78 млн грн.

В то же время полицейские продолжают отрабатывать информацию, поступающую от граждан, об игорных заведения, которые возобновили свою деятельность. После оперативной проверки указанной информации сотрудники полиции разоблачили 112 игорных заведений. Деятельность других не подтвердилась.

В настоящее время продолжается работа мобильных групп сотрудников полиции и представителей районных и областных государственных администраций по демонтажу рекламных баннеров и стендов фасадов игорных заведений. Кроме того, правоохранители и представители органов местного самоуправления нарабатывают возможность отключения заведений, которые возобновили работу, от системы электропитания и остановку водоснабжения.

В то же время сотрудники киберполиции работают над установлением лиц, осуществляющих администрирование сайтов онлайн-казино.

"Обращаемся ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, немедленно сообщайте об этом на линию 102 для оперативного и надлежащего реагирования", - сказано в сообщении.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что во исполнение решения правительства полиция прекращает деятельность игорных заведений. Поэтому полицейские пресекли деятельность почти 5300 игровых заведений