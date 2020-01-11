МАУ обещает провести все компенсации и страховые выплаты по сбитому самолету

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Об этом президент МАУ Евгений Дыхне сообщил на брифинге в международном аэропорту "Борисполь" в субботу.

"Все компенсации и страховые выплаты, которые определены законом и лежат в области ответственности авиакомпании, будут проведены согласно всем международным правилам и тем страховым договорам, которые у нас имеются", - заявил Дыхне.

Он также отметил, что МАУ поддерживает позицию украинского президента Владимира Зеленского относительно компенсации со стороны Ирана.

Ранее президент Украины заявил, что Украина ожидает от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплатам компенсаций, а также официальных извинений по дипломатическим каналам.