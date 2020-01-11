"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов из-за ДТП в Кировоградской области

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В субботу в 10:55 в районе железнодорожной станции Счастливая (Кировоградская область) произошло транспортное происшествие с участием автомотрисы и грузового поезда. Травмированных и пострадавших нет, сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Для ликвидации последствий аварии задействованы восстановительный поезд. Обстоятельства выясняются.

"Из-за столкновения задерживаются такие поезда: № 738 Запорожье - Киев на 29 минут № 243 Днепр - Ивано-Франковск - на 1час 4 минут, № 732 Киев - Запорожье - на 1 час 48 минут (ориентировочное время задержки этого поезда на отправку обратно из Запорожья в Киев составляет 40 минут)", - отмечается в сообщении