Киевский метрополитен сократил перевозки пассажиров второй год подряд

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает БизнесЦензор.

Самой загруженной в минувшем году стала станция "Академгородок" – за год ей воспользовались более 21,3 млн киевлян и гостей столицы. В 2018 в лидерах была "Лесная".

Меньше всего пассажиров побывало на станции "Днепр" – 938,6 тыс. человек.

В целом красная линия из 18 станций перевезла 203,18 млн пассажиров.

Второй по загруженности остается синяя линия. Так, в прошлом году ею воспользовались 173,2 млн человек. Максимальный пассажиропоток здесь наблюдался на станции "Минская" (более 17 млн ​​в год), минимальный – "Почтовая площадь" (4,9 млн).

Зеленой линией за год проехали почти 118,8 млн киевлян и гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки зафиксированы на станциях "Лукьяновская" (14 млн) и "Позняки" (14,8 млн), меньше всего на этой линии пользуются станцией "Красный хутор" (1,8 млн пассажиров).

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Как сообщалсь, в 2018 году столичной подземкой воспользовались 496,07 млн пассажиров, что на 0,5% или 2,33 млн меньше, чем в 2017 году.

Напомним, за 2017 год Киевский метрополитен перевез 498,4 миллиона пассажиров, что на 2,8% больше, чем годом ранее.

В 2016 году услугами столичного метро воспользовались 484,6 млн человек, что на 1,1 млн меньше, чем по итогам 2015 года.

В 2015 году метрополитен перевез более 485 млн пассажиров, что на 18,2 млн меньше, чем в 2014 году.