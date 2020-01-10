Нацбанк объявил о достижении цели по сдерживанию инфляции

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Таким образом, по итогам прошлого года Национальный банк достиг среднесрочной инфляционной цели в 5% ± 1 п.п., которую НБУ декларировал с 2015 года, и которая была определена Основными принципами денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочную перспективу", – сказано в сообщении.

"Снижение инфляции до цели в 2019 году – это прежде всего результат последовательной монетарной политики Национального банка, направленной на достижение ценовой стабильности в сочетании с взвешенной фискальной политикой правительства", – подчеркивают в Нацбанке.

Ключевым фактором существенного замедления роста потребительских цен регулятор указывает укрепление обменного курса гривни на фоне высокого интереса инвесторов к гривневым облигациям правительства, а также общий рост производительности украинской экономики.

НБУ отмечает, что ослабление инфляционного давления также поддерживалось общим снижением мировых цен на импортные энергоносители и расширением предложения продуктов питания. В то же время постепенно улучшались инфляционные ожидания населения, финансовых аналитиков, бизнеса и банков.

"Вместе эти факторы перевесили влияние более быстрого, чем ожидалось, роста потребительского спроса и заработных плат. Замедление инфляции оказалось более существенным, чем предполагалось в прогнозах НБУ, опубликованных в Инфляционных отчетах на протяжении 2019 года (6,3% на конец года), а также в оценках других экспертных организаций", – сказано в сообщении.

Национальный банк подчеркивает, что и в дальнейшем будет направлять свою монетарную политику на поддержку инфляционной цели, установленной на уровне 5% с допустимым диапазоном колебаний ± 1 п.п.

"Низкий уровень инфляции будет создавать условия для устойчивого экономического роста, дедолларизации экономики и удешевления кредитных ресурсов для бизнеса и населения", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, по данным Госстата, в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем, дефляция составила 0,2% против инфляции 0,1% в ноябре, 0,7% - в октябре.

В целом рост потребительских цен в Украине в 2019 году замедлился до 4,1% с 9,8% в 2018 году, тогда как установленный Нацбанком целевой уровень инфляции составляет 5% ±1 п.п.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. Однако в конце декабря глава Нацбанка Яков Смолий спрогнозировал, что целевой уровень учетной ставки может быть достигнут уже в 2020 году.