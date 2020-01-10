Американский индекс Dow Jones вырос до нового рекорда

Как сообщает Reuters, основные индексы США открылись в пятницу на рекордно высоком уровне, передает БизнесЦензор.

Ранее фьючерсы торговались со смешанной динамикой после того, как правительственные данные показали, что количество рабочих мест в США выросло на 145 тыс. в прошлом месяце, что ниже озвученного аналитиками прогноза роста на 164 тыс.

Однако, несмотря на углубляющийся спад в производственном секторе, темпы роста занятости оставались более чем достаточными, чтобы поддержать самый длительный в истории экономический рост.

Пятничный отчет также показал, что уровень безработицы держится вблизи 50-летнего минимума – 3,5%, а средняя почасовая заработная плата выросла на 0,1% в предыдущем месяце.

Читайте также: General Electric покинет индекс Dow Jones после 110 лет пребывания

К 17:54 индекс Dow Jones вырос на 0,01% до 28.960,8 пункта, индекс S&P 500 – на 0,13% до 3.278,9 пункта, а индекс Nasdaq – на 0,2% до 9.222,04 пункта.

Технологические акции, которые являются лидерами рынка за последнее десятилетие, в течение первой полной торговой недели 2019 года демонстрировали самый значительный рост среди 11 основных секторов S&P.

Акции Apple Inc выросли на 0,8% после того, как Credit Suisse повысил их ценовой ориентир, ссылаясь на лучшие, чем ожидалось, продажи iPhone 11.

Сектор здравоохранения вырос во главе с компанией Intuitive Surgical Inc, которая сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных объемах продаж.