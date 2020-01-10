Аэропорт "Харьков" увеличил пассажиропоток за год на 40%

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Декабрь достойно завершил 2019 год с повышением пассажиропотока на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. С каждым месяцем количество путешественников увеличивается, и в финальном месяце 2019 года их количество составило целых 113,5 тыс. пассажиров", - сказано в сообщении.

В декабре авиакомпании выполнили 452 вылета из аэропорта "Харьков", что на 32% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

За 2019 год суммарное количество вылетов увеличилось на 20% и составило 5590.⠀

Топ-направлениями в 2019 году стали: Шарм-эш-Шейх, Стамбул, Борисполь, Краков, Варшава, Вена, Гданьск, Прага, Вроцлав, Дортмунд.

Пассажиропоток аэропорта "Харьков" в 2018 году составил 962,5 тыс. человек, что на 19% больше, чем в предыдущий год.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 человек в час.