Налоговая служба выписала 100 миллионов штрафов за нелегальный оборот топлива за месяц

Об этом сообщает пресс-служба налогового ведомства, передает БизнесЦензор.

В частности, выявлено 6 фактов оптовой торговли горючим без лицензии, по которым начислены штрафные санкции на общую сумму 3 млн грн.

Также установлен 51 случай розничной торговли горючим без надлежащих документов, наложены штрафные санкции на сумму 11,75 млн грн.

По факту безлицензионного производства горючего на нарушителя наложены санкции в размере 1 млн грн.

Кроме того, выявлено 25 случаев неучтенного горючего. По этим фактам на нарушителей наложены санкции на общую сумму 4,63 млн грн.

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За отсутствие регистрации акцизных накладных/расчетов корректировки к акцизным накладным в Едином реестре выписано штрафов на общую сумму 4,89 млн грн. Всего за указанный период выявлено 8 таких нарушений.

Также установлено 2 факта продажи горючего сверх объемов, что требует пополнения лимита. На нарушителей наложены санкции в размере 71,71 млн грн.

Как сообщала Государственная фискальная служба (ГФС), по результатам проведенных мероприятий в период с 13 декабря 2019 года по 3 января 2020 года налоговая милиция установила и прекратила деятельность 264 нелегальных АЗС/АГЗС.

Из незаконного оборота изъято более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму более 63 млн грн и оборудование незаконных АЗС/АГЗС общей стоимостью более 57 млн ​​грн.

Как сообщалось, в конце декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе (ГФС) совместно с правоохранителями до 9 января 2020 года решить проблему существования нелегальных АЗС.