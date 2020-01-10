Минэкоэнерго определило главного кандидата на должность президента "Энергоатома", – Оржель

Об этом сообщил глава энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в интервью БизнесЦензор.

"Мы посмотрели показатели работы по всем атомным станциям. У Ривненской АЭС показатели были лучшими. Поэтому мы поставили ее директора Павла Павлишина временно исполняющим обязанности и рассматриваем его как главного кандидата на должность по результатам конкурса", – рассказал Оржель.

Как сообщалось, 27 ноября 2019 года Кабинет министров на своем заседании уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге отказался комментировать причины принятого решения.

"Это было решение министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. Я думаю, он прокомментировать это более подробно", – сказал Гончарук.

Недашковский занимал эту должность с мая 2014 года. До этого он уже возглавлял "Энергоатом" в 2008-2012, 2005-2006, а также 2000-2003 годах.

Кабинет министров 4 декабря назначил временно исполняющим обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Павла Павлышина, который занимал должность гендиректора Ривненской АЭС с июня 2012 года. В целом на Ривненской АЭС он работает с 1992 года, с 1998 года – на руководящих должностях.