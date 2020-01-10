Нацбанк увеличил лимиты валютной позиции банков в 2 раза

Указанные изменения утверждены решением правления НБУ №10-рш от 9 января и вступают в силу с 20 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Это расширит возможности банков осуществлять собственные операции на межбанковском валютном рынке примерно на $400 млн и увеличит их роль в сглаживании избыточных курсовых колебаний за счет собственной валютной позиции", – отмечается в сообщении.

По оценкам Нацбанка, предыдущее увеличение лимитов валютной позиции банков в середине 2018 года не имело негативных эффектов для валютного рынка Украины и не увеличило давление на гривню.

"Напротив, оно имело следствием увеличение объемов операций на межбанковском валютном рынке и уменьшение курсовой волатильности", – подчеркивают в НБУ.

По данным регулятора, в течение прошлого года банки целом не использовали даже половины действующего лимита длинной позиции (5%), однако отдельные финансовые учреждения периодически нуждались в большем размере открытой валютной позиции. В то же время они были ограничены лимитом и не могли принимать более активное участие в сглаживании курсовых колебаний.

Как сообщалось, по данным НБУ, объем межбанковского валютного рынка в 2019 году превысил $94 млрд, по сравнению с прошлым годом среднедневной объем операций между банками вырос в 1,5 раза – до $380 млн.