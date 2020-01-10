Цены в промышленности в 2019 году снизились на 7,4%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как ранее сообщал Госстат, в 2018 году рост цен промпроизводителей составил 14,2%, в 2017 году –16,5%, 2016 – 35,7%, 2015 – 25,4%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года уменьшились на 5,8%, при поставках за пределы страны – на 14,4%.

Цены в промышленности Украины в декабре по сравнению с предыдущим месяцем 2019 года снизились на 3,6% после падения в ноябре на 3%, октябре – на 1,2%, сентябре – на 1,5%.

В то же время Госстат указывает: среднегодовой рост цен в промышленности в 2019 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) составил 4,1%, тогда как в 2018 году – 17,4%, 2017 году – 26,4%, 2016 году - 20,5%, 2015 году – 36%.

Цены в добывающей промышленности в декабре 2019 года (по отношению к декабрю 2018 года) снизились на 22,8% за счет падения цен в добыче нефти и газа на 32,3%, каменного угля – на 23,6%, металлических руд – на 21,4%.

В перерабатывающей промышленности цены уменьшились на 5,7%. В производстве молочной продукции они выросли на 8,8%, напитков – на 8%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 6,8%. В то же время на 3,8% подешевело производство сахара.

В поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха снижение цен составило 5,6%.

Коме того, в металлургии в декабре 2019 года к декабрю 2018 года цены упали на 18,8%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 14,2%, химическом производстве – на 8,9%, деревообработке – на 6%, машиностроении – на 2,7%, тогда как в фармацевтическом производстве выросли на 9,6%,

Как сообщалось, инфляция в 2019 году замедлилась до 4,1% по сравнению с 9,8% в 2018 году.