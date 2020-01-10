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10.01.20 17:26

Львов планирует купить еще 50 трамваев и 100 троллейбусов

Львов намерен купить 50 трамваев и 100 троллейбусов до 2024 года.

Львов планирует купить еще 50 трамваев и 100 троллейбусов

Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Львова Ирина Маруняк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"Приоритет для Львова - развитие и обновление электротранспорта города. В последующие три года в развитие ЛКП "Львовэлектротранс" будет инвестировано 1,9 млрд грн. В планах - реконструкция всех депо, закупка подвижного состава – 10 новых и 40 подержанных трамваев и 100 новых троллейбусов с автономным ходом", – сообщила Маруняк.

С 2009 по по 2020 год Львов инвестировал в "Львовэлектротранс" 884 млн грн.

По словам Маруняк, уже в феврале этого года город получит очередную партию новых троллейбусов – 15 единиц.

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