Львов планирует купить еще 50 трамваев и 100 троллейбусов

Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Львова Ирина Маруняк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"Приоритет для Львова - развитие и обновление электротранспорта города. В последующие три года в развитие ЛКП "Львовэлектротранс" будет инвестировано 1,9 млрд грн. В планах - реконструкция всех депо, закупка подвижного состава – 10 новых и 40 подержанных трамваев и 100 новых троллейбусов с автономным ходом", – сообщила Маруняк.

С 2009 по по 2020 год Львов инвестировал в "Львовэлектротранс" 884 млн грн.

По словам Маруняк, уже в феврале этого года город получит очередную партию новых троллейбусов – 15 единиц.