Беларусь запустила производство боевых патронов

Об этом в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" заявил генеральный директор ООО "БСВТ - новые технологии" Алексей Скрага, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Создание патронного производства - это, прежде всего, обеспечение военной безопасности государства. Представьте, что будет, если, скажем, завтра в стране не останется боеприпасов, а продать их нам никто не захочет?", – заявил глава белорусского госпредприятия.

Гендиректор пояснил, что поэтому президент страны Александр Лукашенко в числе прочих задач поставил перед обороно-промышленным комплексом страны цель освоить производство патронов.

"В первую очередь для того, чтобы удовлетворить потребности национальных Вооруженных Сил, а некоторую часть боеприпасов поставлять на экспорт", – добавил Скрага.

Глава предприятия сообщил, что на его предприятии имеется более 10 станков производительностью от 2,4 тыс. до 3,55 тыс. патронов в час.

"Что касается технологии и оборудования, то, конечно, здесь все самое современное. Сами понимаете, нет смысла вкладывать деньги во вчерашний день", – отметил Скрага.

По его словам, предприятие может увеличить мощности по выпуску патронов в сжатые сроки в случае необходимости.

Гендиректор добавил, что предприятие уже поставило на экспорт в одну из европейских стран первые партии патронов и имеет долгосрочные заказы.

"Первые партии патронов произведены на экспорт и уже поставлены заказчику. Это спортивно-охотничьи боеприпасы калибров 7,62х54, 7,62х39 и 9х19. Покупатель доволен. Ждет отправки очередная большая партия", – отметил Скрага.

"Не стану раскрывать подробности, но заказы уже есть на годы вперед. Линейку этих изделий будем расширять под заказчика, такая возможность имеется", – добавил гендиректор.

По данным руководителя компании, комплектующие для производства патронов закупаются "в России у производителей с мировым именем". При этом "вопрос импортозамещения стоит, над этим думаем", отметил он.

Как сообщалось, в феврале 2019 года на то время заместитель министра экономразвития и торговли Украины Юрий Бровченко заявлял, что до конца 2019 года в Украине начнут производство патронов для автоматов и винтовок калибром 5,45 мм и 7,62 мм. Министерство обороны Украины планировало направить на строительство нового патронного завода 1,4 млрд грн.

Однако 22 октября того же года сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали Юрия Бровченко в международном аэропорту "Борисполь". Бывшему чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, Бровченко причастен к заключению заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $16,5 млн. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более $8,2 млн был переведен на счета фиктивных офшорных предприятий и присвоен участниками схемы. Иностранная компания оборудование в Украину не поставляла.

В итоге Бровченко по решению суда вышел из изолятора под залог в 570 тыс. грн.

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