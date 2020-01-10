Lufthansa и Austrian Airlines приостановили полеты в Иран

Об этом сообщил представитель пресс-службы концерна, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Группа компаний Lufthansa приостанавливает полеты в Тегеран до 20 января включительно", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в Иран осуществляют рейсы две авиакомпании концерна - Lufthansa и Austrian Airlines, полеты проводятся из Франкфурта-на-Майне и из Вены.

"Есть еще одно направление в Иране, город Эрбиль, туда полеты продолжаются - силами Austrian Airlines из Вены. Сегодня был один рейс, следующий будет 14 января", – указал представитель концерна.

Как сообщалось, накануне ряд ведущих мировых авиакомпаний объявили о решении приостановить полеты над территорией Ирана и Ирака после атаки иранских военных на базы США в Ираке и крушения самолета авиакомпании МАУ после взлета в аэропорту Тегерана.

Американская разведка пришла к выводу, что украинский пассажирский самолет, разбившийся близ Тегерана, был сбит двумя ракетами иранского комплекса SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства "Тор-М1"), сообщал CNN.

Власти ряда западных стран заявили, что по их данным, вероятно, самолет был сбит иранскими военными по ошибке.

Иран все обвинения отвергает.