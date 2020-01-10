"Укргаздобыча" смогла увеличить добычу газа из старой скважины в 60 раз

Как сообщает пресс-служба компании, команда филиала "УГВ-Сервис" выполнила 8 стадий ГРП в течение двух недель, передает БизнесЦензор.

До начала работ суточный дебит скважины составлял 1,5 тыс. кубометров газа. После завершающих работ, исследования скважины и подключения дебит составил 95 тыс. кубометров в сутки.

Как отмечается в сообщении, в условиях низких притоков углеводородов из горизонтов Ланновского месторождения бурение новых скважин было экономически неэффективным. Поэтому компания спланировала программу работ по интенсификации.

В итоге выполнение ГРП после бурения на Ланновском месторождении позволило не только повысить эффективность добычи углеводородов, но и подтвердить запасы залежей.

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"Для эффективного извлечения остаточных запасов газа на истощенных месторождениях мы продолжаем реализовывать программу ГРП. После модернизации собственного флота и повышение компетенций, специалисты "УГВ-Сервиса" освоили технологию многостадийного ГРП, которую уже успешно применяют на скважинах "Укргаздобычи". Это уровень международных сервисных компаний. При тщательном планировании такие операции дают максимальный результат при минимальных затратах", – отметил директор по добыче компании Алексей Нестеренко.

Всего в 2019 году собственное сервисное подразделение "Укргаздобычи" выполнило 22 операции в Восточном регионе.

"В среднем суточный дебит скважин после проведенных операций увеличили в 6 раз. Одним из последних результатов является увеличение дебита скважины Левенцивского месторождения с 5,2 тыс. до 40 тыс. кубометров в сутки", – сообщили в компании.