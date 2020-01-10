Кабмин ограничил частоту проверок соблюдения законодательства о труде

Согласно соответствующему правительственному постановлению от 4 декабря 2019 года №1132, Кабмин также отменил норму о проведении невыездных инспекций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина, ..

Таким образом, госконтроль за соблюдением требований законодательства о труде должен проводиться исключительно в форме инспекционных посещений.

"Если в течение предыдущих шести календарных месяцев совершались инспекционные посещения, руководитель органу контроля изучает вопрос о целесообразности его проведения", – отметили в министерстве, подчеркнув, что предыдущие правила не ограничивали частоту инспекционных посещений.