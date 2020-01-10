"Укрзализныця" установила рекорд по перевозке зерновых грузов

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор.

По словам Кравцова, сейчас в Украине наблюдается ежегодное увеличение урожая зерновых, и поэтому "Укрзализныця", и участники рынка усовершенствовали их логистику. В частности, введены графиковые маршруты и увеличены владельцами элеваторов инвестиции в свою инфраструктуру.

"В прошлом году мы перешли к системной маршрутной работе. Около 180 станций переориентировались на маршрутные отправки. Кроме того, внедрили эффективную модель графиковых маршрутов, когда грузовой поезд отправляем четко по расписанию. В декабре, например, предложили рынку более 500 регулярных маршрутов. Это позволило вдвое ускорить оборот вагона, до 6-7 суток, и, соответственно, увеличить скорость доставки зерна на экспорт", - отметил Кравцов.

В целом в течение прошлого года на экспорт перевезено 35,3 млн тонн, что на 30 % больше, чем в 2018 году.

Также, по словам руководителя компании, такой подход позволил улучшить планирование перевозок - "Укрзализныця" вовремя получает информацию, когда груз зайдет в порт и выгружается зерно.

"На протяжении этой зимы "Укрзализныця" погрузила около 1,8 тыс. вагонов-зерновозов в сутки - это достаточно высокие показатели. Однако "Укрзализныця" планирует и в дальнейшем увеличивать объемы перевозок путем лучшей координации действий с аграриями, портовиками и всеми участниками рынка по ускорению технологических процессов разгрузки вагонов", - подчеркнул Кравцов.

Еще один важный и действенный механизм увеличения эффективности реализации услуги на перевозка в зерновозах собственности "Укрзализныци" за маршрутными отправками - аукционы в системе "ProZorro.Продажи".

Сейчас рабочий парк вагонов-зерновозов насчитывает около 28 тыс. единиц.