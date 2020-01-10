Финансовым директором "Дарницы" стала Наталья Барановская

Об этом говорится в официальном сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Наталья Барановская имеет 17-летний опыт на позиции финансового директора в TerraFood и других крупных компаниях, а также опыт запуска проектов в странах Евросоюза. Наталья получила инженерное и финансовое образование, а также степень MBA в Edinburgh Business School, Heriot Watt University.

"Ее ключевые профессиональные компетенции – финансовое и стратегическое планирование, расширение бизнеса, решение сложных вопросов его функционирования, а также экспертиза в M&A", - говорится в сообщении компании.

По словам нового финансового директора, "Дарница" является быстро развивающейся компанией: ее чистый доход в течение 2016-2018 годов ежегодно рос в среднем на 19%, а чистая прибыль - на 16%.

Наталья планирует сосредоточиться на укреплении финансовой устойчивости и обеспечении достижения стратегических целей компании.

"На этой позиции я надеюсь быть полезной "Дарнице" в привлечении новых возможностей для роста и повышения эффективности управления финансами", - рассказала Наталья Барановская.

Комментируя назначение нового финансового директора, генеральный директор "Дарницы" Андрей Обризан подчеркнул, что компания находится в процессе масштабных изменений.

"Мы провели ребрендинг, сформулировали новую философию и стратегию бизнеса. Эти изменения показывают нашу готовность выходить на глобальный рынок как международный бренд. С приходом Натальи мы усилили лидерскую команду, которая обеспечит достижение новых целей "Дарницы", - говорит Обризан.

В прошлом году "Дарница" провела ребрендинг и начала цифровую трансформацию. Стратегическими целями компании являются полная диджитализация жизненного цикла препаратов, партнерство с зарубежными игроками фармрынка и создание международного фармацевтического бренда.

"Дарница" с 1998 года является лидером среди украинских фармацевтических предприятий по объему производимой продукции. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий.