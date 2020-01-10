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10.01.20 15:44

ГИУ планирует расширить программу лизинга жилья для полицейских на другие категории населения

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) намерено в 2020 году расширить действие программы "Жилье в финансовый лизинг" для обеспечения жильем полицейских, а также лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты на другие категории населения.

ГИУ планирует расширить программу лизинга жилья для полицейских на другие категории населения

Об этом сообщил и.о. главы правления ГИУ Вячеслав Фролов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В 2020 году мы планируем распространить действие программы финансового лизинга на военнослужащих и правоохранителей Вооруженных сил Украины и других "силовых" структур, госслужащих и граждан, получающих зарплату за счет бюджетных средств, участвующих в антитеррористической операции и ООС, вынужденных переселенцев, потерявших жилье вследствие военных действий на Востоке Украины или аннексии Крыма и Севастополя, других граждан Украины, нуждающихся в улучшении жилищных условий", – заявил Фролов.

По словам главы ГИУ, финансирование программы будет осуществляться за счет размещения корпоративных облигаций, а также кредитные средства иностранных банков.

Фролов также сообщил, что в 2019 году ГИУ получило более 9 тыс. заявок на приобретение жилья в рамках программы финансового лизинга. При этом по итогам года ведомство приобрело и передало в финансовый лизинг 1 111 квартир общей стоимостью 1,12 млрд грн.

"Количество поступающих заявок от указанных категорий служащих свидетельствует о том, что этот механизм пользуется высоким спросом и перспективен на общенациональном уровне", – добавил Фролов.

Как сообщалось, в конце декабря президент Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году будут реализованы государственные программы для ветеранов АТО/ООС и переселенцев, в частности, возможность получить доступное жилье за счет государственного кредита под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья.

ГИУ создано правительством Украины в октябре 2004 года. Основной вид деятельности – рефинансирование ипотечных кредиторов за счет средств, привлеченных от размещения ценных бумаг.

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