Нефьодов заявил о рекордных поступлениях от таможни в 2019 году

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Решили посмотреть, как это в исторической перспективе. Больше было только один раз, в 2008-м, году пикового кредитования, огромного импорта из России и без оккупации и аннексии территорий ($18,1 млрд)", – отметил Нефьодов.

При этом, по словам чиновника, таможня сейчас работает существенно эффективнее, чем в 2008 году.

"Налоговая нагрузка на $1 импорта возросла с 24 до 27 центов, на кг импорта – с 20 до 21 цента. И это еще не учитывая, что действуют новые соглашения о зоне свободной торговле (ЕС, Канада, Израиль)", – отметил Нефьодов.

Глава Таможенной службы добавил, что в 2019 году стоимость импорта выросла на 3,3%, тогда как платежи увеличились на 7,3%.

При этом Нефьодов уточнил, что таможенные платежи уплачиваются в гривне, по курсу НБУ на день платежа, но не привел объема собранных платежей в гривне.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, невыполнение плановых поступлений от органов Фискальносй службы за 11 месяцев составило 43 млрд грн. В том числе таможенные поступления составили 289,53 млрд, что на 35,74 млрд грн или на 11% меньше запланированных. Данные за декабрь и 12 месяцев 2019 года пока что не опубликованы.