Жителям Киева снизили счета за отопление за декабрь на 320 миллионов, – КГГА

Об этом во время пресс-брифинга сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

По словам Пантелеева, общий объем пересчета для 980 тыс. семей столицы составляет 320 млн грн, что является наибольшим показателем в Украине.

"Основанием для такой корректировки цен на услуги является снижение цены природного газа. Как вы видите из слайда, в тарифе на тепловую энергию стоимость природного газа является одним из ключевым факторов ценообразования и занимает свыше 80%", – отметил Пантелеев.

Именно поэтому, как только снизилась цена на газ и появился утвержденный механизм снижения цен на коммунальные услуги, "Киевтеплоэнерго" оперативно осуществило все начисления

Как сообщалось, ранее Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" объвило, что уменьшит начисления за тепло и горячую воду за декабрь 2019 года на 22-23%.

Напомним, 24 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что принятое решениепозволяет пересчитать тариф и снизить сумму в платежке за отопление до 30%, а начисленные к уплате суммы за тепловую энергию в декабре могут быть снижены на 300-400 грн.

В свою очередь министр развития общин и территорий Алена Бабак уточнила, что сейчас в тарифе на услуги предприятий ТКЭ цена газа учтена в размере 8300 грн, а фактически предприятие покупает его за 6200-6100 грн.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для нужд населения в декабре на 13%, по сравнению с ноябрем.

В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).