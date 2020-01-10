Ryanair повысил прогноз прибыли благодаря росту спроса на перелеты на праздники

Теперь Ryanair ожидает прибыль в диапазоне от 950 млн до 1,05 млрд евро ($1,17 млрд) за финансовый год, завершающийся в марте, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Предыдущий прогноз, обнародованный в ноябре, предусматривал показатель в 800-900 млн евро.

Согласно обновленным данным, компания рассчитывает перевезти в общей сложности 154 млн пассажиров вместо ожидавшихся ранее 153 млн.

Акции Ryanair на торгах в пятницу подорожали на 6,8%.Бумаги главных конкурентов, Easyjet и Wizz Air, выросли на 4,2% и 4,3% соответственно. Акции IAG, владельца British Airways, прибавили 3,9%.

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Как сообщалось, в декабре 2019 года Херсон стал пятым по счету городом Украины, куда начал полеты ирландский бюджетник. Лоу-кост также представлен в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

Ryanair вышел на украинский рынок в 2018 году. Сначала Ryanair выполнял рейсы только из Киева (международный аэропорт "Борисполь") и Львова. В июне 2019 года авиакомпания начала выполнять рейсы из Харькова и Одессы.