Нацбанк может столкнуться с необходимостью повышения инфляции, – Минэкономики

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Скорее всего, на протяжении ближайшего времени задача (НБУ) будет обратной – повышать инфляцию до цели. Не думаю, что, в отличие от центральных банков развитых стран, с этим должно быть проблем", – отметил Николайчук.

Заместитель министра подчеркнул, что снижение инфляции ниже прогноза в декабре дает все предпосылки для более быстрой нормализации монетарной политики.

"Наконец укрепление курса стало серьезно отражаться на ценах. Цены всегда более инертные в сторону снижения, нежели в сторону повышения. Тем более в стране с историческим опытом высокой инфляции. Однако даже в условиях устойчивого потребительского спроса и высоких темпов роста зарплат есть лимиты для удержания высокой маржи, что в конце концов стало отражаться прежде всего на ценах импортных товаров и, соответственно, на базовой и общей инфляции", – пояснил Николайчук.

Помимо этого, замминистра ожидает снижения инфляционных ожиданий центробанка, а также их привязки к инфляционным целям.

Как сообщалось, по данным Госстата, в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем, дефляция составила 0,2% против инфляции 0,1% в ноябре, 0,7% - в октябре.

В целом рост потребительских цен в Украине в 2019 году замедлился до 4,1% с 9,8% в 2018 году, тогда как установленный Нацбанком целевой уровень инфляции составляет 5% ±1 п.п.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. Однако в конце декабря глава Нацбанка Яков Смолий спрогнозировал, что целевой уровень учетной ставки может быть достигнут уже в 2020 году.