Новинский получил разрешений на покупку новой газовой компании за $40 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба Комитета, передает БизнесЦензор.

100% Lovitia Investments принадлежит бизнесмену и народному депутату Вадиму Новинскому.

Бенефициарами ЧАО "НПК "Укрнафтинвест" в госреестре указаны Лидия Черныш и бывший народный депутат, президент "Украинской аграрной конфедерации" Леонид Козаченко.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года британская нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. с активами в Украине объявила о предварительной договоренности о покупке ЧАО "НПК "Укрнафтинвест", владеющего лицензиями на разработку Белолесской и Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей, за $40 млн.

В июне 2019 года кипрская компания Pelidona Services Limited из группы "Смарт-Холдинг" депутата и бизнесмена Вадима Новинского увеличила свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с активами в Украине до 82,65% с 54%, продавцами выступили компании из группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

Pelidona Services принадлежит кипрской Lovitia Investments Вадима Новинского и объединяет нефтегазовые активы предпринимателя.

Regal по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль в 23,6 раза по сравнению с 2017 годом – до $54,3 млн. Показатель чистой прибыли включал, в том числе, восстановление стоимости активов (в сумме $36,1 млн за счет переоценки оставшихся резервов и запасов на MEX-GOL и SV), обесцененных в предыдущие периоды.