Российская авиакомпания потребовала компенсацию за поломки самолетов Sukhoi Superjet

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на информированный источник, передает БизнесЦензор.

"Авиакомпания требует от производителя лайнеров возместить 1,9 млрд рублей с момента начала эксплуатации SSJ-100 – с 2016 года", – сказал собеседник агентства.

По словам источника, претензия связана с неудовлетворительным техническим состоянием SSJ-100.

"В парке "ИрАэро" девять SSJ-100, однако исправными можно считать только пять. Остальные четыре в неудовлетворительном состоянии. А один из самолетов простаивает три года и, по сути, используется перевозчиком как донор запчастей", – отметил собеседник.

Он уточнил, что в сумму 1,9 млрд рублей, в частности, включены расходы по содержанию, ремонту лайнеров, убытки в связи с отменой рейсов, а также упущенная выгода за период с начала эксплуатации самолета в 2016 году.

Источник добавил, что если претензия не будет удовлетворена, то "ИрАэро" готова подать к ГСС иск в арбитражный суд.

В пресс-службе "ИрАэро" воздержались от комментариев в связи с поданной к ГСС претензией, однако подтвердили, что в настоящий момент перевозчик эксплуатирует лишь пять из девяти имеющихся SSJ-100.

Ранее, 30 декабря, ГСС подали иск в Арбитражный суд Москвы к "ИрАэро" на 941,4 млн рублей. Суть требований не раскрывается, предварительные слушания по делу пока не назначены.

"ИрАэро" взяла в лизинг у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) девять SSJ-100, из них четыре машины были новыми, остальные ранее эксплуатировались авиакомпаниями Red Wings и "Ямал".

Ранее генеральный директор "ИрАэро" Юрий Лапин констатировал, что основная проблема SSJ-100 – это его двигатели (SaM146 производства российско-французского PowerJet). Он также указывал, что по расчетам ГСС налет SSJ-100 должен составлять 202 часа в месяц, но, "ИрАэро" за все время эксплуатации "даже близко к этой цифре" не подошла.

В парке "ИрАэро", кроме SSJ-100, находятся два широкофюзеляжных самолета Boeing 777-200, которые ранее эксплуатировала ушедшая с рынка авиакомпания "ВИМ-Авиа", а также канадские CRJ-200, российские Ан-24 и Ан-26.

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Как сообщалось, ранее мексиканская авиакомпания Interjet, крупнейший зарубежный заказчик российских ближнемагистральных SSJ 100, решила продать эти самолеты.

В мае прошлого года самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся при посадке в московском аэропорту Шереметьево. Всего на борту находись 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным Следственного комитета России, в результате катастрофы погиб 41 человек.

Ранее ряд авиакомпаний также объясняли свой отказ от покупки этих самолетов их низкой эффективностью и дефицитом запчастей.

Базовая версия SSJ-100 вмещает от 98 до 105 кресел, самолет способен преодолевать расстояние от 3000 до 4500 километров. В начале 2018 года ГСС объявила о планах разработать 75-местную машину с дальностью полетов до 2000 км. S7 подписала с ГСС предварительное соглашение на поставку с 2022 года 50 SSJ-75 с опционом еще на 25.

В апреле 2019 года российские СМИ писали, что ГСС "в условиях дефицита ресурсов" переносит создание 75-местной версии на неопределенный срок.

S7 – крупнейший частный и второй после "Аэрофлота" перевозчик в стране. В парке S7 84 среднемагистральных Airbus и Boeing и 17 региональных Embraer E-170 вместимостью 78 кресел.