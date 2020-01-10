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10.01.20 12:43

"Укрспирт" увеличит продажи спирта в январе в 2 раза

В январе 2020 года ГП "Укрспирт" официально реализует 440,6 тыс. декалитров спирта, тогда как за аналогичный период прошлого года было реализовано 255,17 тыс. декалитров.

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Об этом сообщил и.о. председателя "Укрспирта" Сергей Блескун, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

"Эти цифры свидетельствует не о том, что мы стали производить или потреблять больше алкоголя в стране, а об эффективной борьбе с теневым оборотом спирта. Государство сосредоточило внимание на ликвидации всех возможных схем производства контрафактного спирта, которые ранее существовали на заводах предприятия", – считает глава госкомпании.

Так, в январе будет работать 10 заводов ГП "Укрспирт", при этом в аналогичный период прошлого года работали 7.

Блескун отметил, что увеличение объема реализации спирта ГП "Укрспирт" пропорциональное увеличению акциза.

Глава "Укрспирта" добавил, что сейчас предприятие готовят к передаче Государственному фонду имущества Украины.

Укрспирт увеличит продажи спирта в январе в 2 раза 01

Как сообщалось, 11 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

По оценке Минэкономики, приватизацию заводов ГП "Укрспирта" планируется завершить до 1 июля 2021 года, поступления от продажи оцениваются в 2-3 млрд грн.

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