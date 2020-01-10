"Укрспирт" увеличит продажи спирта в январе в 2 раза

Об этом сообщил и.о. председателя "Укрспирта" Сергей Блескун, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

"Эти цифры свидетельствует не о том, что мы стали производить или потреблять больше алкоголя в стране, а об эффективной борьбе с теневым оборотом спирта. Государство сосредоточило внимание на ликвидации всех возможных схем производства контрафактного спирта, которые ранее существовали на заводах предприятия", – считает глава госкомпании.

Так, в январе будет работать 10 заводов ГП "Укрспирт", при этом в аналогичный период прошлого года работали 7.

Блескун отметил, что увеличение объема реализации спирта ГП "Укрспирт" пропорциональное увеличению акциза.

Глава "Укрспирта" добавил, что сейчас предприятие готовят к передаче Государственному фонду имущества Украины.

Как сообщалось, 11 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

По оценке Минэкономики, приватизацию заводов ГП "Укрспирта" планируется завершить до 1 июля 2021 года, поступления от продажи оцениваются в 2-3 млрд грн.