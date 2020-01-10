Франция готова участвовать в расследовании крушения самолета МАУ в Иране

Об этом министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан заявил в эфире радиостанции RTL, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Франция готова помочь в проведении необходимой экспертизы (в рамках расследования авиакатастрофы, – ред.)", – сказал министр.

При этом Ле Дриан отказался делать предположения о том, что именно могло послужить причиной крушения.

"Перед тем, как занимать какую-либо позицию, нужна полная ясность относительно того, что произошло, а для этого существуют международные расследования", – указал глава МИД Франции.

Представитель иранского авиарегулятора Хасан Резайфар ранее в пятницу заявил, что Иран может запросить помощь в расшифровке "черных ящиков" потерпевшего крушение под Тегераном Boeing 737-800 у России, Украины, Франции и Канады.

Читайте также: New York Times опубликовала видео попадания ракеты в самолет МАУ

Как сообщалось, ранее Национальное управление по безопасности на транспорте США (NTSB) приняло приглашение Ирана принять участие в расследовании крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране.

Напомним, в предварительном докладе иранского управления гражданской авиации приводятся выводы, что самолет перед крушением, вероятно, столкнулся с технической проблемой. О какой именно проблеме идет речь, в отчете не указывается.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что рассматривается 7 версий причин катастрофы, в том числе теракт и попадание зенитной ракеты в самолет.

Позднее 9 января американские Newsweek и CBS, а также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщили, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой. Затем эту информацию подтвердил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп.

Читайте также: Великобритания и Иран пообещали помочь в расследовании крушения самолета МАУ, – Офис Зеленского

Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Крушение произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по возглавляемым США силам в Ираке, что вызвало подозрения о том, что самолет, возможно, был поражен при обстрелах.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна. В МАУ подчеркивали, что судном управляли опытные пилоты, а последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом проводилось 6 января 2020 года.

Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения. По данным иранских властей, на борту находились 146 граждан Ирана, 10 – Афганистана, 11 украинцев, 5 канадцев и четыре шведа, хотя жертвы могли также иметь гражданство других стран. По сообщению украинских властей, среди жертв были 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, три немца и три британца. Маршрут Тегеран-Торонто через Киев часто используется канадцами иранского происхождения в связи с отсутствием прямых рейсов.

После этого Украина запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января и объявила траур.