Всемирный банк сохранил прогноз роста ВПП Украины

Об этом говорится в январском отчете Всемирного банка, передает БизнесЦензор.

Согласно прогнозу, в целом в регионе Европы и Центральной Азии рост стабилизируется до 2,6% в 2020 году, при условии стабилизации цен на основные товары, а также роста и восстановления экономик Турции (до 3%) и России (до 1,6%).

Ожидается, что экономики в Центральной Европе замедлятся до 3,4% по мере уменьшения фискальной поддержки и сохранения демографического давления, в то время как прогнозируется, что страны Центральной Азии будут расти быстрыми темпами на фоне прогресса структурных реформ.

Читайте также: Кабмин пересчитает госбюджет с ростом ВВП на 3,7% и курсом 27 грн/$, – Гончарук (обновлено)

Как сообщалось, Всемирный банк ухудшил прогноз глобального экономического роста в 2020 году до 2,5%, тогда как ранее ожидалось ускорение мирового ВВП на 2,7%.

Напомним, в ноябре 2019 года Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 3,6% с дальнейшим ускорением до 3,7% и 4,2% в 2020-2021 годах при условии проведения необходимых реформ.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2019 год до 3,4% с 2,7%. Предыдущий прогноз роста экономики на 2020 год составлял 3,7%.