Regal Petroleum Новинского увеличила добычу газа на 25%

Об этом компания сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, среднесуточная добыча природного газа по итогам прошлого года составила 19,2 млн кубических футов в сутки (MMcf/d, million cubic feet per day), что на 25% больше, чем годом ранее.

Добыча конденсата увеличилась на 31,6% – до 639,7 баррелей в сутки (bbl/d, barrels per day), производство сжиженного природного газа (LPG) на 22% – до 274,4 bbl/d.

На Мехедивско-Голотовщинском (MEX-GOL) и Свиридовском (SV) газоконденсатных месторождениях в Полтавской области добыча газа в прошлом году составила 14,8 MMcf/d (+23,3% к 2018 году), конденсата – 577,8 bbl/d (+32,4%), на Васищевском (VAS) – 4,4 MMcf/d (+33,3%) и 61,9 (24%) bbl/d соответственно.

В октябре-декабре 2019 года среднесуточная добыча углеводородов Regal по трем месторождениям составляла 4,78 boepd (+15% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года), в частности: газа 21,5 MMcf/d (+15%), конденсата – 738,8 bbl/d (+20%), LPG – 308,3 bbl/d (12,4%).

В компании также сообщили, что в настоящее время осуществляется бурение скважины №54 на Свиридовском месторождении. Глубина скважины пока составляет 4,63 тыс. м при запланированных 5,32 тыс. м. Буровые работы планируется завершить до конца июня текущего года. Также осуществляется планирование двух новых скважин на Свиридовском и Васищевском месторождениях.

Компания указала, что по состоянию на 31 декабря ее денежные средства составляли приблизительно $63 млн в эквиваленте, из них эквивалент $18,4 млн – в украинских гривнях, эквивалент $44,6 млн – в долларах США, фунтах стерлингов и евро.

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Как сообщалось, в июне кипрская компания Pelidona Services Limited из группы "Смарт-Холдинг" депутата и бизнесмена Вадима Новинского увеличила свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с активами в Украине до 82,65% с 54%, продавцами выступили компании из группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

Regal по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль в 23,6 раза по сравнению с 2017 годом – до $54,3 млн. Показатель чистой прибыли включал, в том числе, восстановление стоимости активов (в сумме $36,1 млн за счет переоценки оставшихся резервов и запасов на MEX-GOL и SV), обесцененных в предыдущие периоды.

Мажоритарным акционером Regal, которому принадлежит 82,65%, является Pelidona Services Limited (Кипр) из группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского. Еще 6,95% акций принадлежит Pope Asset Management.