Операции населения по покупке и продаже валюты онлайн достигли за год $2 миллиардов

Об этом сообщает пресс-служба Национального банк Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

В НБУ напомнили, что операции по покупке валюты онлайн физическими лицами были разрешены с 7 февраля 2019 года.

"Отмена ограничения не повлекло давления на валютный рынок. Часть операций наличного рынка (около 7%) просто перешла на платформы онлайн-банкинга. Объемы покупки и продажи валюты онлайн физическими лицами в прошлом году были почти равными – по $1 млрд", – сказано в сообщении.

"Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию и в дальнейшем. В частности, после имплементации закона о сплите Национальный банк позволит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям, которые перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года", – отметили в НБУ.

Как сообщалось, 7 февраля 2019 года вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях", который предполагает введение в действие более 20 послаблений на валютном рынке. В том числе разрешена онлайн-покупка иностранной валюты физическими лицами, в то же время перечисление средств в инвалюте между физлицами (кроме родственников), по-прежнему, останется под запретом.

Вместе с тем, с 5 ноября 2019 года центробанк отменил дневной лимит на покупку на покупку валюты и банковских металлов, который составлял 150 тыс. грн.