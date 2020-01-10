Итоги недели: Крушение самолета МАУ, целевая инфляция и рекордные резервы НБУ

ФИНАНСЫ

Резервы Нацбанка превысили рекордные $25 миллиардов

По итогам 2019 года международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили $25,3 млрд (в эквиваленте), достигнув максимума с декабря 2012 года, сообщил Национальный банк.

Таким образом, в декабре резервы увеличились на 15,4% или на $3,37 млрд благодаря активной скупке валюты на межбанке.

Нацбанк увеличил лимиты валютной позиции банков в 2 раза

Национальный банк увеличил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков вдвое – до 10% от их регулятивного капитала. Ожидается, что такой шаг повысит объемы торгов на межбанке и увеличит роль банков в сглаживании избыточных курсовых колебаний.

Население рекордно увеличило продажу и покупку наличной валюты

Продажа наличной валюты населением в декабре 2019 года составила $1,49 млрд, тогда как покупка – $1,67 млрд. По данным статистики НБУ, эти показатели стали рекордными по крайней мере с 2015 года.

Остатки средств на едином счету Казначейства упали в 3 раза

По данным Госказначейства, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 января 2020 года составили 17,55 млрд грн, что на 37,45 млрд грн меньше, чем месяцем ранее. В то же время это самая большая сумма на ЕКС по состоянию на 1 января за годы независимости.

Нацбанк запретил использовать деньги со счетов предпринимателей на личные нужды

Национальный банк ввел запрет использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями.

Ранее НБУ пояснял, что новая норма носит уточняющий характер, поскольку действующие требования и так предполагают, что ФЛП могут тратить средства с такого счета только для предпринимательской деятельности. В то же время банкиры указывают на невозможность проконтролировать цели расходов и ожидают разъяснений от регулятора.

Минимальная зарплата в Украине впервые обогнала "минималку" в РФ

Впервые за годы независимости минимальная зарплата в Украине в долларовом эквиваленте превысила "минималку" в России и Беларуси, сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук. Так, на 1 января минималка в Украине возросла до $199 по курсу НБУ, в РФ составляла $195,9, а в Беларуси – $177,74.

"Проминвестбанк" готовится сдать банковскую лицензию

6 февраля набсовет принадлежащего российскому ВЭБ.РФ "Проминвестбанка" рассмотрит решение о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица. Тем временем акции банка остаются арестованными по иску связанных с Игорем Коломойским компаний.

МАКРОЭКОНОМИКА

Инфляция в 2019 году замедлилась до минимума за 6 лет, – Госстат

Рост потребительских цен в Украине в 2019 году замедлился до 4,1%, что является минимальным уровнем с 2013 года, сообщил Госстат.

Таким образом, по итогам прошлого года достигнута среднесрочная инфляционная цель Национального банка в 5%±1 п.п., которую НБУ декларировал с 2015 года.

ТРАНСПОРТ

В Иране разбился самолет МАУ с пассажирами на борту

Утром 8 января самолет Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ при выполнении рейса в Киев потерпел крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

В предварительном докладе иранского управления гражданской авиации приводятся выводы, что самолет вероятно, столкнулся с технической проблемой.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что рассматривается 7 версий причин катастрофы, в том числе теракт и попадание зенитной ракеты в самолет.

9 января американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой. Затем эту информацию подтвердил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп.

Президент Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но ее окончательного подтверждения пока что нет.

Летающая в Украину авиакомпания Ernest прекратит полеты с 13 января

Авиационные власти Италии (ENAC) рекомендовали пассажирам Ernest Airlines, которые прибрели билеты на рейсы с 13 января, не приезжать в аэропорт и связаться с авиаперевозчиком для получения дополнительной информации.

В последние несколько дней в деятельности Ernest Airlines наблюдаются серьезные сбои, из-за чего несколько сотен украинских пассажиров не смогли вылететь из Киева, Львова и Одессы в Италию и вернуться домой.

Импорт электромобилей за год вырос на 40%

В 2019 году в Украине было зарегистрировано 7 542 единиц автотранспортных средств на электротяге. В том числе 7 012 легковых и 530 – коммерческих, свидетельствуют данные объединения "Укравтопром". На долю машины с пробегом в части легковых пришлось 92%, а в коммерческом сегменте – 96%.

"Укрзализныця" закупила газ на сотни миллионов без тендеров

"Укрзализныця" покупает природный газ на сотни миллионов без тендерных процедур и прямо указывает это на государственном сайте "Spending", обнаружили Наші гроші. В компании заявили, что начали служебное расследование по этом факту.

ВЛАСТЬ

Кабмин повысил зарплаты руководителей прокуратуры в 2,5 раза

Оклад генерального прокурора повышен с 37 тыс. до 93,65 тыс. грн в месяц. Оклады его заместителей и прокуроров центрального подразделения также выросли в 3-4 раза. Им также полагается надбавка за интенесивность в размере до 100% оклада, помощь на оздоровление и другие доплаты.

Нефьодов заявил о рекордных поступлениях от таможни в 2019 году

Государственная таможенная служба за 2019 год собрала в госбюджет $14,6 млрд таможенных платежей, что на $1 млрд больше, чем в 2018 году и является рекордным уровнем с 2008 года, заявил глава службы Максим Нефьодов.

При этом Нефьодов не назвал объем собранных платежей в гривне. Однако по данным Госказначейства, за 11 месяцев 2019 года таможенные поступления составили 289,53 млрд, что на 35,74 млрд грн или на 11% меньше запланированных.

Гончарук отчитался о прекращении работы 377 нелегальных АЗС

По итогам кампании по ликвидации теневых схем торговли топливом с конца декабря подразделениями ГФС, Нацполиции и СБУ было осуществлено 2200 проверок, по итогам которых прекращена деятельность 377 нелегальных АЗС, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

ЭНЕРГЕТИКА

Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток" в обход Украины

Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, запустили газопровод "Турецкий поток" мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год, который является частью плана России по обеспечению поставок газа в Турцию и Европу в обход Украины.

После запуска "Турецкого потока" Украина недополучит около $450 млн доходов от транзита в год, сообщил генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"Нафтогаз" увеличил требования к России за захваченные в Крыму активы до $7 миллиардов

"Нафтогаз Украины" подаст обновленные иски против России в Третейский суд Гааги, требуя обязать РФ выплатить более $7 млрд компенсации за потерю возможности использовать имущество компании в Крыму. Летом прошлого года "Нафтогаз" оценивал сумму компенсации в $5,2 млрд.

Транзит российского газа через Украину выходит на запланированный объем, – оператор ГТС

Транзит российского газа через Украину 8 января превысил 100 млн кубометров в сутки и выходит на запланированные объемы, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон. С 1 января "Газпром" сократил транзит газа через Украину в несколько раз – до 35-45 млн кубометров в сутки.

"Укртранснафта" увеличила прокачку нефти на украинские НПЗ до максимума за 5 лет

"Укртранснафта" по итогам 2019 года увеличила объем транспортируемой нефти на 0,5% – до 15,51 млн тонн. При этом транзит из-за частичного простоя нефтепровода "Дружба" снизился на 1,6% – до 13,13 млн тонн, а поставки нефти для НПЗ Украины выросли на 13,4% – до 2,38 млн тонн.

"Укрэнерго" ограничило производство электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях

"Укрэнерго" 7 января ввело ограничения нагрузки генерации крупных солнечных и ветровых электростанций из-за резкого скачка производства электроэнергии по "зеленому тарифу" на фоне рекордно низкого потребления из-за теплой погоды.

1-2 января "Укрэнерго" не ограничивало производителей электроэнергии по "зеленому тарифу", ограничив выработку "Энергоатома". При этом импорт в ОЭС Украины из России и Беларуси был ограничен до нуля с 1 по 7 января включительно.

"Киевтеплоэнерго" снизит начисления в платежках декабрь на 23%

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уменьшит начисления за тепло и горячую воду за декабрь 2019 года на 22-23%. В компании пояснили, что решение принято в рамках выполнения принятого в декабре постановления Кабмина, позволяющего снижать тарифы при падении цен на газ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Производство в металлургии упало в 2019 году меньше прогноза, – "Укрметаллургпром"

В 2019 году металлургическими предприятиями Украины произведено 20,82 млн тонн стали, что на 1,31% меньше показателя 2018 года, сообщила ассоциация "Укрметаллургпром". Чугуна и проката также произведено меньше, чем годом ранее. Однако эти результаты оказались лучше, чем ожидалось.

Производство сахара в Украине упало за год на 19%

В 2019/2020 маркетинговом году (МГ) в Украине изготовлено 1,48 млн тонн сахара, что на 19% меньше чем годом ранее, сообщили в объединении "Укрцукор". В сезоне работало 33 сахарных завода, тогда как годом раньше – 42.

КОРПОРАЦИИ

"Укрспецэкспорт" возглавил многолетний гендиректор ISTIL Group

Генеральным директором ГК "Укрспецэкспорт" по итогам конкурса назначен депутат Киевсовета Вадим Ноздря, который с 2012 года руководил ISTIL Group бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура.

"Укроборонпром" назначил новых руководителей двух ведущих предприятий

"Укроборонпром" назначил генеральным директором "Завода имени В.А. Малышева" заместителя главы концерна по производству Василия Крыласа. Генеральным директором ГК "Завод 410 ГА" стал Алексей Попов.

"Нафтогаз" назначил финансовым директором бывшего вице-президента Shell

Как сообщили в "Нафтогазе", финансовым директором группы 8 января назначен Петрус Стефанус Ван Дрил – финансист с почти 30-летним опытом работы на различных позициях в Shell. Он сменил покинувшего "Нафтогаз" в начале ноября заместитель председателя правления Сергея Коновца.

Бывшее руководство оспорило в суде национализацию "Приватбанка"

2 января Хозсуд Киева открыл производство по иску бывшего главы правления "Приватьанка" и экс-миноритарного акционера Александра Дубилета, который требует признать незаконным продажу его акций при национализации банка. Аналогичные иски подали и другие бывшие менеджеры "Приватбанка", часть из которых сейчас развивает проект monobank.

Таким образом, они присоединились к попыткам Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова вернуть "Приватбанк" через суды, парралельно добиваясь отмены долгов связанных с ними компаний перед банком.

Стадион и базу футбольного клуба беглого Курченко передали властям Харьковщины

Собственником помещений стадиона "Металлист" в Харькове и тренировочной базы в поселке Высоком, которые были конфискованы у структур беглого бизнесмена Сергея Курченко, в госреестре зарегистрирована Харьковская ОГА. Кабмин принял соответствующее решение еще в апреле 2018 года.