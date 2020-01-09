Украина не подтверждает версию властей Ирана о причине крушения самолета МАУ

Об этом сообщает пресс-служба президента по итогам проведенного под председательством Владимира Зеленского совещания оперативного штаба по вопросам катастрофы, передает БизнесЦензор.

"На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы", – сказано в сообщении.

В Офисе президента отмечают, что украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации.

Как отмечает Радио Свобода, к вечеру четверга ряд мировых СМИ со ссылкой на источники сообщил, что самолет мог быть ошибочно сбит.

Так, международная исследовательская компания IHS Markit опубликовала отчет, согласно которому подразделение иранского "Корпуса стражей Исламской революции" сбил украинский самолет с помощью производимого в России зенитно-ракетного комплекса "Тор" (или SA-15).

Американский телеканал CNN со ссылкой на ряд должностных лиц США сообщил, что Вашингтон "все больше верит, что Иран ошибочно сбил украинский самолет". Теория основывается на анализе информации со спутников, радаров и электронных данных, которые собирают американские военные и разведка.

Корреспондент телеканала CBS News Крис Ван Клив сообщил, что американская разведка зафиксировала инфракрасные вспышки после запуска двух ракет, вероятно, SA-15. Вскоре после этого был зафиксирован взрыв. Эту же версию со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Издание Newsweek со ссылкой на чиновников Пентагона, американской и иракской разведки также пишет, что самолет был сбит с помощью ракетной системы. Представители американских ведомств считают, что инцидент был случайным.

Как сообщалось, в предварительному докладе иранского управления гражданской авиации приводятся показания свидетелей, находившихся на земле и в пролетавшем мимо на большой высоте самолете, согласно которым борт МАУ горел в воздухе.

В сообщении иранского ведомства сказано, что самолет, последний раз прошедший плановое техническое обслуживание в понедельник, вероятно, столкнулся с технической проблемой. О какой именно проблеме идет речь, в отчете не указывается.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что рассматривается 7 версий причин катастрофы, в том числе теракт и попадание зенитной ракеты в самолет.

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Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Крушение произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по возглавляемым США силам в Ираке, что вызвало подозрения о том, что самолет, возможно, был поражен при обстрелах.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна. В МАУ подчеркивали, что судном управляли опытные пилоты, а последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом проводилось 6 января 2020 года.

Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения. По данным иранских властей, на борту находились 146 граждан Ирана, 10 – Афганистана, 11 украинцев, 5 канадцев и четыре шведа, хотя жертвы могли также иметь гражданство других стран. По сообщению украинских властей, среди жертв были 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, три немца и три британца. Маршрут Тегеран-Торонто через Киев часто используется канадцами иранского происхождения в связи с отсутствием прямых рейсов.

После этого Украина запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января и объявила траур.