Высший совет правосудия уволил остановившую лицензию SkyUp судью

Об этом говорится в решении Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Свобода.

"Судья Елена Литвиненко при решении вопроса о наличии или отсутствии оснований для принятия мер обеспечения иска осуществила вмешательство в деятельность ООО "Авиакомпания Скайап", что запрещено законом", – сказано в решении.

Кроме того, Высший совет правосудия отметил, что судья Литвиненко не учла специфику правоотношений, возникших между истцом и ответчиком, и, как следствие, оставила без внимания положения специального законодательства в этой области, а именно Воздушного кодекса Украины.

В конце декабря Высший Совет правосудия уже поддержала решение Дисциплинарной палаты о привлечении судьи Литвиненко к ответственности, в ноябре временно отстранила судью Литвиненко от правосудия.

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Как сообщалось, в июне 2019 года Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении Литвиненко.

Производство начато по факту "вынесение судьей заведомо неправосудного решения" - то есть, по признакам правонарушения предусмотренного ч.1. статьи 375 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает санкции в виде ограничения свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 5 лет.

Решение о приостановлении лицензии SkyUp судья Литвиненко вынесла 24 мая 2019 году. В то же время, тогда судья отказалась запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу".

Журналисты программы "Схемы" обнаружили, что иск, в результате которого судья Литвиненко приняла решение, был фиктивным - жительница Барышевки, указанная истцом в постановлении суда, на самом деле не подавала его.

Отдельно юристы обратили внимание, что судья в принципе не могла принимать данное решение, поскольку оно не подпадает под юрисдикцию Барышевского районного суда. Не смог объяснить логику судьи Литвиненко и председатель суда.

Кроме того, журналисты обнаружили опосредованная связь с олигархом Игорем Коломойским в истории с иском к SkyUp Airlines в Барышевский районный суд. Кроме того, журналисты обнаружили участие судьи Литвиненко в еще одной схеме: когда группа связанных между собой лиц разыграла в суде доступ к материалам уголовного производства по "Укрнафте".